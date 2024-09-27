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СМИ: В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом

СМИ: В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 07:19
СМИ: В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом

В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press, наблюдавшее за исполнением приговора.

Казнен был гражданин США Алан Юджин Миллер, 59 лет. Его приговорили к казни за убийство трех мужчин в 1999 году. Его последние слова - "Я не совершил ничего, чтобы оказаться здесь", сообщает агентство.

В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. Штат Алабама уже пытался привести в исполнение смертный приговор в отношении Миллера в 2022 году, но тогда медики не смогли поставить ему смертельную инъекцию.

Напомним, что в январе в Алабаме азотом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Тогда ООН и ЕС раскритиковали такой способ смертной казни, а контролируемый демократами Белый дом выразил "глубокую обеспокоенность" казнью в республиканском штате.

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