СМИ: В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом

В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода.

В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press , наблюдавшее за исполнением приговора.

Казнен был гражданин США Алан Юджин Миллер, 59 лет. Его приговорили к казни за убийство трех мужчин в 1999 году. Его последние слова - "Я не совершил ничего, чтобы оказаться здесь", сообщает агентство.

В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. Штат Алабама уже пытался привести в исполнение смертный приговор в отношении Миллера в 2022 году, но тогда медики не смогли поставить ему смертельную инъекцию.

Напомним, что в январе в Алабаме азотом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Тогда ООН и ЕС раскритиковали такой способ смертной казни, а контролируемый демократами Белый дом выразил "глубокую обеспокоенность" казнью в республиканском штате.