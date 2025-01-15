СМИ: В Африке намерены отказаться от доллара в финансовых расчетах

Идея отказаться от доллара и перейти на другие платежные средства во взаимных расчетах набирает популярность среди африканских стран.

Идея отказаться от доллара и перейти на другие платежные средства во взаимных расчетах набирает популярность среди африканских стран.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agence Ecofin, на континенте появляются перспективные варианты альтернативных средств расчета.

Отмечается, что идея освободиться от американского доллара не нова для Африки, но в последнее время она находит все больше сторонников.

"Эта необходимость становится все более актуальной на фоне волатильности местных валют, ограниченного доступа к твердым валютам и зависимости от импорта, номинированного в долларах. Отказ от доллара - задача крайне сложная, но на континенте появляются достойные альтернативы” - пишет издание.