СМИ: в Афганистане при ударе иностранных ВВС погибли пять силовиков

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Пять силовиков в провинции Фарах на западе Афганистана стали жертвами удара иностранных ВВС, передает Report со ссылкой на Sputnjik.

"Иностранные самолеты обстреляли деревню в уезде Бала-Булук, в результате чего погибли пять бойцов коммандос и полицейских", - сообщил местному СМИ источник в армии Афганистана.

Пресс-атташе губернатора провинции Мохаммед Насер Махри сказал агентству Sputnik, что в районе последние четыре дня шли бои между силовиками и боевиками "Талибан". Поддержку действиям силовиков оказывали иностранные ВВС.

В сентябре два аналогичных инцидента произошли в провинциях Нангархар и Урузган. При ударах ВВС США погибли восемь полицейских и 13 мирных жителей, соответственно. Военные США тогда объяснили произошедшее контртеррористическими действиями.