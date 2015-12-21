В Афганистане депутат парламента самостоятельно сбежал из плена талибов

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Депутат парламента Афганистана Насрулла Садекизада Нели самостоятельно сбежал из плена боевиков движения "Талибан" в центральной провинции Вардак. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Hama Press Agency.

Парламентарий восемь часов выбирался из контролируемого экстремистами района.

По его данным, народный избранник был похищен на центральном шоссе в округе Жалрез и находился в плену у талибов вместе с другими заложниками около девяти часов. Насрулла Садекизада Нели и еще один пленник смогли уйти незаметно. Только на следующий день беглецы добрались до ближайшего поста сил безопасности.