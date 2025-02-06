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СМИ: Увольнение агентов может нанести ущерб операциям ФБР

СМИ: Увольнение агентов может нанести ущерб операциям ФБР Увольнение агентов ФБР, занимавшихся расследованием дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году, может нанести ущерб многим операциям ФБР, в том числе связанным с борьбой с терроризмом.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 11:16
СМИ: Увольнение агентов может нанести ущерб операциям ФБР

Увольнение агентов ФБР, занимавшихся расследованием дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году, может нанести ущерб многим операциям ФБР, в том числе связанным с борьбой с терроризмом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

Со ссылкой на бывших и нынешних чиновников, сообщается. что потенциальное увольнение тысяч таких агентов - по некоторым оценкам, число агентов по борьбе с терроризмом может превышать 4 тыс. человек - представляет серьезную угрозу для способности ФБР бороться с террористическими угрозами.

" Эти агенты расследуют угрозы терроризма как внутри США, так и со стороны зарубежных группировок, таких как "Исламское государство" и "Аль-Каида", ХАМАС и "Хезболлах", - отмечает телеканал.

Также, по мнению чиновников, может угрожать и другим операция ФБР, не связанным с терроризмом. В частности, это может повлиять на желание агентов расследовать дела, связанные со второй администрацией президента США Дональда Трампа. Многие могут отказаться от подобных расследований из-за страха репрессий. Агенты ФБР также могут задуматься о последствиях расследования в отношении видных деятелей Демократической партии, если позднее они вернут себе контроль над Белым домом.

Раннее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений.

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