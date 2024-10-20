О нас

СМИ: Уровень недовольства правлением Макрона достиг рекордно высокого показателя

СМИ: Уровень недовольства правлением Макрона достиг рекордно высокого показателя Недовольство деятельностью президента Франции Эмманюэля Макрона среди французов достигло рекордно высокого уровня.
Другие страны
20 октября 2024 г. 13:55

Недовольство деятельностью президента Франции Эмманюэля Макрона среди французов достигло рекордно высокого уровня.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения (Ifop), опубликованные в газете Le Journal du Dimanche.

Так, 78% респондентов не одобряют деятельность Макрона на посту президента, тогда как довольны работой главы государства 22% опрошенных.

"Макрон никогда не был столь непопулярен у французов", - отмечает издание.

По словам главы Ifop Фредерика Даби, "удивительной является скорость, с которой снижается рейтинг Макрона". Он отметил, что президент потерял 9 п.п. с мая.

Согласно статистике, рейтинг премьер-министра Франции Мишеля Барнье также снижается. Деятельность главы правительства не одобряют 60% участников исследования, тогда как 40% опрошенных его работа устраивает.

Отметим, что опрос проводился с 9 по 17 октября 2024 года. В нем приняли участие 2 008 французов старше 18 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi