СМИ: Уровень недовольства правлением Макрона достиг рекордно высокого показателя

Недовольство деятельностью президента Франции Эмманюэля Макрона среди французов достигло рекордно высокого уровня.
Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения (Ifop), опубликованные в газете Le Journal du Dimanche.
Так, 78% респондентов не одобряют деятельность Макрона на посту президента, тогда как довольны работой главы государства 22% опрошенных.
"Макрон никогда не был столь непопулярен у французов", - отмечает издание.
По словам главы Ifop Фредерика Даби, "удивительной является скорость, с которой снижается рейтинг Макрона". Он отметил, что президент потерял 9 п.п. с мая.
Согласно статистике, рейтинг премьер-министра Франции Мишеля Барнье также снижается. Деятельность главы правительства не одобряют 60% участников исследования, тогда как 40% опрошенных его работа устраивает.
Отметим, что опрос проводился с 9 по 17 октября 2024 года. В нем приняли участие 2 008 французов старше 18 лет.