    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    СМИ: Украинская компания начнет производство твердого ракетного топлива в Дании

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 03:06
    СМИ: Украинская компания начнет производство твердого ракетного топлива в Дании

    Украинская компания FPRT начнет производство твердого ракетного топлива в Дании.

    Как передает Report, об этом сообщают датские Danmarks radio и TV2.

    Производство будет сосредоточено неподалеку от военно-воздушной базы в Войенсе на юге Ютландии и начнется с 1 декабря.

    Топливо от FPRT используется в ракетах "Фламинго", которые производит компания Fire Point, основавшая FPRT.

    В июне министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым соглашение, по которому датская сторона пригласит украинские предприятия начать в Дании производство дронов или ракет. На мероприятия по облегчению обоснования украинских предприятий в королевстве правительство выделило 500 млн крон ($78 млн), о чем в июне сообщало министерство обороны.

    оборонная промышленность Украина Дания военное производство

    Последние новости

    03:06

    СМИ: Украинская компания начнет производство твердого ракетного топлива в Дании

    Другие страны
    02:39

    Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 3 сентября выросла в 4,2 раза

    В регионе
    02:23

    ООН направила в Афганистан 25 команд для устранения последствий землетрясения

    Другие страны
    01:55

    США уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:19

    Пошлины США повлияли на поставки российской нефти

    Другие страны
    00:47

    Трамп пообещал направить нацгвардию в Чикаго

    Другие страны
    00:38

    В ФРГ за две недели до местных выборов умерли шесть кандидатов от АдГ

    Другие страны
    00:05

    Трамп: США не собираются снижать пошлины для Индии

    Другие страны
    23:52

    При взрыве в Пакистане погибли 4 человека, пострадали 17

    Другие страны
    Лента новостей