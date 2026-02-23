Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    СМИ: Украина, США и Россия могут обсудить управление ЗАЭС

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 14:38
    На следующей встрече представителей Украины, США и России в трехстороннем формате может обсуждаться вопрос об управлении Запорожской атомной электростанцией.

    Как передает Report, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

    "На следующей встрече групп, которую подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, к переговорам могут привлечь еще и специалистов по энергетике", - отмечают источники.

    По предварительным данным, разговор коснется вопроса, кто и в каком формате должен управлять Запорожской АЭС.

    Отмечается, что если вопрос действительно будет поднят, и в нем удастся найти приемлемый механизм, то фактически это будет означать, что работа переговорных групп исчерпает себя. После обсуждения этих вопросов на переговорах все острее будет ощущаться потребность во встрече на уровне лидеров.

    Ранее в СМИ сообщалось, что новый раунд переговоров может состояться 26 февраля в Женеве.

