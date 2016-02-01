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    СМИ: Украина намерена подключиться к борьбе с ИГ в Сирии

    Киев разработал несколько сценариев, в том числе и вариант военной поддержки

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Украина предложит США помощь в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Киев разработал несколько сценариев, в том числе и вариант военной поддержки. Как сообщает Report, об этом пишет Independent со ссылкой на источник в украинском правительстве.

    Отмечается, что министерство обороны страны направит инициативы главе Пентагона Эштону Картеру.

    Воздушную операцию  против боевиков ИГ в Сирии  проводит международная коалиция во главе с США. Авиаудары  с осени прошлого года также наносит Россия. 

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