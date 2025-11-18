СМИ: Украина и Греция будут совместно производить морские дроны

Украина и Греция будут совместно производить беспилотные надводные корабли, которые впоследствии будут использоваться вооруженными силами двух стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Kathimerini.

Соглашение о совместном производстве морских дронов касается как украинских, так и греческих Вооруженных сил.

Производственная линия будет открыта на греческих верфях. Часть дронов получат украинские Вооруженные силы, а часть - греческие.

Договоренность о производстве дронов стала одним из ключевых итогов встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Украины Владимира Зеленского.