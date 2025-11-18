СМИ: Украина и Греция будут совместно производить морские дроны

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 17:06
    Украина и Греция будут совместно производить беспилотные надводные корабли, которые впоследствии будут использоваться вооруженными силами двух стран.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Kathimerini.

    Соглашение о совместном производстве морских дронов касается как украинских, так и греческих Вооруженных сил.

    Производственная линия будет открыта на греческих верфях. Часть дронов получат украинские Вооруженные силы, а часть - греческие.

    Договоренность о производстве дронов стала одним из ключевых итогов встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Украины Владимира Зеленского.

