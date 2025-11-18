СМИ: Украина и Греция будут совместно производить морские дроны
- 18 ноября, 2025
- 17:06
Украина и Греция будут совместно производить беспилотные надводные корабли, которые впоследствии будут использоваться вооруженными силами двух стран.
Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Kathimerini.
Соглашение о совместном производстве морских дронов касается как украинских, так и греческих Вооруженных сил.
Производственная линия будет открыта на греческих верфях. Часть дронов получат украинские Вооруженные силы, а часть - греческие.
Договоренность о производстве дронов стала одним из ключевых итогов встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Украины Владимира Зеленского.
