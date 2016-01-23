СМИ: Ученик в ходе стрельбы убил родственников и учительницу в Канаде

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Полиция Канады не подтвердила слова премьер-министра Джастина Трюдо о том, что стрельба в одной из школ страны унесла пять жизней, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

По словам правоохранителей, убиты четверо. Еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.

Трагедия произошла в средней школе в поселке Ла-Лош, где проживают в основном представители коренных народностей, в северной провинции Саскачеван.

Стрелявший мальчик задержан. По неподтвержденным данным, это один из учеников школы, стрелял он из дробовика, сообщает радио "Свобода". По информации Associated Press, канадец убил двоих своих родственников, предположительно братьев, и 23-летнюю преподавательницу.

Полиция оцепила учебное заведение, а также потребовала от родителей учеников и местного населения не приближаться к месту происшествия, передает "Синьхуа". Не исключено, что школа была не единственным местом, где злоумышленник открыл огонь.