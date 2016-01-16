СМИ: У кафе напротив захваченного отеля в столице Буркина-Фасо найдены 10 тел

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Десять тел найдены на террасе кафе, расположенного напротив отеля Splendid в центре столицы Буркина-Фасо, Уагадугу, где проходит операция по освобождению заложников.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По последним данным, силовики во время штурма освободили не менее 63 человек. Операция еще продолжается. При этом официальные данные о числе погибших до сих пор отсутствуют. Ранее главный врач одной из больниц, основываясь на словах очевидцев, сообщил о 20 погибших в ходе нападения. Сообщалось, что силовые подразделения начали штурм гостиницы, которую в пятницу вечером захватили террористы. По имеющейся информации, правоохранителям Буркина-Фасо оказывают поддержку специалисты из Франции и США.