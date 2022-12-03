СМИ: У Германии осталось запасов оружия на два боевых дня из-за поставок Киеву

Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боевых действий.

Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боевых действий.

Об этом Report со ссылкой на Times Radio.

Эксперт по Германии Оливер Муди пояснил, что из-за конфликта в Украине и поставок Киеву вооружений склады истощаются по всему европейскому континенту. Но особо остро эта проблема ощущается в Германии из многолетней политики сокращения финансирования Вооруженных сил.

Он уточнил, что теперь Берлину придется потратить не менее 20 миллиардов евро для восстановления арсеналов, соответствующих минимальным требованиям НАТО.

Муди сказал, что у ФРГ осталось оружия и боеприпасов всего на два дня интенсивных военных действий в случае необходимости.