СМИ: У Германии осталось запасов оружия на два боевых дня из-за поставок Киеву

Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боевых действий.
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Эксперт по Германии Оливер Муди пояснил, что из-за конфликта в Украине и поставок Киеву вооружений склады истощаются по всему европейскому континенту. Но особо остро эта проблема ощущается в Германии из многолетней политики сокращения финансирования Вооруженных сил.
Он уточнил, что теперь Берлину придется потратить не менее 20 миллиардов евро для восстановления арсеналов, соответствующих минимальным требованиям НАТО.
Муди сказал, что у ФРГ осталось оружия и боеприпасов всего на два дня интенсивных военных действий в случае необходимости.