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СМИ: У Германии осталось запасов оружия на два боевых дня из-за поставок Киеву

СМИ: У Германии осталось запасов оружия на два боевых дня из-за поставок Киеву Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боевых действий.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 23:49
СМИ: У Германии осталось запасов оружия на два боевых дня из-за поставок Киеву

Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боевых действий.

Об этом Report со ссылкой на Times Radio.

Эксперт по Германии Оливер Муди пояснил, что из-за конфликта в Украине и поставок Киеву вооружений склады истощаются по всему европейскому континенту. Но особо остро эта проблема ощущается в Германии из многолетней политики сокращения финансирования Вооруженных сил.

Он уточнил, что теперь Берлину придется потратить не менее 20 миллиардов евро для восстановления арсеналов, соответствующих минимальным требованиям НАТО.

Муди сказал, что у ФРГ осталось оружия и боеприпасов всего на два дня интенсивных военных действий в случае необходимости.

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