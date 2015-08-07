СМИ: Турция заморозила счета экс-президента Йемена

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Турция заморозила банковские активы, принадлежащие экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху, его сыну Ахмеду Салеху и трем активистам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), в том числе его лидеру Абделю Малику аль-Хуси.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу официальная Resmi Gazete.

Турецкие власти объяснили эту акцию резолюциями Совбеза ООН, предусматривающими запрет на поставки оружия и военного оборудования шиитским мятежникам в Йемене.