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СМИ: Трюдо может объявить об уходе с поста лидера правящей партии

СМИ: Трюдо может объявить об уходе с поста лидера правящей партии Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может уйти с поста главы Либеральной партии уже 6 января.
Другие страны
6 января 2025 г. 07:45
СМИ: Трюдо может объявить об уходе с поста лидера правящей партии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может уйти с поста главы Либеральной партии уже 6 января.

Как передает Report, об этом пишет Globe and Mail.

Три источника издания сообщили, что политик планирует покинуть этот пост перед национальным съездом партии.

Отметим, что 16 декабря прошлого года вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд объявила, что уходит в отставку, так как Трюдо решил перевести ее на другую работу. В тот же день об уходе из правительства объявил и министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер.

Это спровоцировало критику в адрес премьера со стороны оппозиции и общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки, так как он не может контролировать свой кабмин. Более того, несколько депутатов-либералов высказались за то, чтобы Трюдо покинул пост главы Либеральной партии Канады. Вечером того же дня политик заявил, что не собирается покидать свой пост.

В конце декабря лидер ранее лояльной Трюдо канадской Новой демократической партии Джагмит Сингх также пообещал, что в 2025 году его партия проголосует за отставку правительства, чего давно добивается главная оппозиционная сила - Консервативная партия Канады.

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Версия на азербайджанском языке Trüdonun Liberal Partiyasının rəhbəri vəzifəsindən istefa verəcəyi gözlənilir

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