СМИ: Три палестинца убиты в Газе израильскими военными
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 13:15
Трое палестинцев убиты в секторе Газа в результате обстрела со стороны израильских военных спустя сутки после подписания соглашения о мире в Шарм эш-Шейхе.
Как сообщает Report со ссылкой на Times of Israel, инцидент произошел в районе Шеджиая.
Согласно информации, убитые приблизились к месту дислокации военных. Солдаты сначала открыли предупредительный огонь, а когда палестинцы продолжили приближаться, ликвидировали их.
Последние новости
13:44
SOCAR может войти в проект разработки месторождения Дунга в Казахстане - ЭКСКЛЮЗИВЭнергетика
13:40
Фото
Самоподъемная буровая установка "Нептун" спущена на водуЭнергетика
13:39
Начата разработка II Госпрограммы по восстановлению КарабахаИнфраструктура
13:33
Два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четвергДругие страны
13:31
ГНС запустила систему "prefiling" для деклараций по упрощенному налогуБизнес
13:30
Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образованиеНаука и образование
13:24
Житель Тезебина: Радость возвращения домой могут понять только те, кто пережил этот опытВнутренняя политика
13:22
Крупнейший аэропорт Брюсселя парализован из-за общенациональной забастовки в БельгииДругие страны
13:22
Фото