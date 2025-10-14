СМИ: Три палестинца убиты в Газе израильскими военными

Трое палестинцев убиты в секторе Газа в результате обстрела со стороны израильских военных спустя сутки после подписания соглашения о мире в Шарм эш-Шейхе.

Как сообщает Report со ссылкой на Times of Israel, инцидент произошел в районе Шеджиая.

Согласно информации, убитые приблизились к месту дислокации военных. Солдаты сначала открыли предупредительный огонь, а когда палестинцы продолжили приближаться, ликвидировали их.