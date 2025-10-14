Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    СМИ: Три палестинца убиты в Газе израильскими военными

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 13:15
    СМИ: Три палестинца убиты в Газе израильскими военными

    Трое палестинцев убиты в секторе Газа в результате обстрела со стороны израильских военных спустя сутки после подписания соглашения о мире в Шарм эш-Шейхе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Times of Israel, инцидент произошел в районе Шеджиая.

    Согласно информации, убитые приблизились к месту дислокации военных. Солдаты сначала открыли предупредительный огонь, а когда палестинцы продолжили приближаться, ликвидировали их.

    Израиль Палестина сектор Газа
    KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb

    Последние новости

    13:44

    SOCAR может войти в проект разработки месторождения Дунга в Казахстане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    13:40
    Фото

    Самоподъемная буровая установка "Нептун" спущена на воду

    Энергетика
    13:39

    Начата разработка II Госпрограммы по восстановлению Карабаха

    Инфраструктура
    13:33

    Два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четверг

    Другие страны
    13:31

    ГНС запустила систему "prefiling" для деклараций по упрощенному налогу

    Бизнес
    13:30

    Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образование

    Наука и образование
    13:24

    Житель Тезебина: Радость возвращения домой могут понять только те, кто пережил этот опыт

    Внутренняя политика
    13:22

    Крупнейший аэропорт Брюсселя парализован из-за общенациональной забастовки в Бельгии

    Другие страны
    13:22
    Фото

    Рахман Гаджиев: 95% работ по разминированию в Карабахе проводится на средства Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей