İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 13:26
    KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb

    Şarm əş-Şeyxdə sülh sazişinin imzalanmasından bir gün sonra Qəzza zolağında İsrail hərbçilərinin atəş açması nəticəsində üç fələstinli öldürülüb.

    "Report" "Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Şeciaya bölgəsində baş verib.

    Məlumata görə, həmin şəxslər hərbçilərin yerləşdiyi əraziyə yaxınlaşıblar. Əsgərlər əvvəlcə xəbərdarlıq atəşi açıblar, fələstinlilər yaxınlaşmağa davam etdikdə isə onları öldürüblər.

    Qəzza İsrail Yaxın Şərq Sülh Sammiti
    СМИ: Три палестинца убиты в Газе израильскими военными

    Son xəbərlər

    13:33

    Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək

    Region
    13:29

    "Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilib

    Maliyyə
    13:27

    Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:26

    KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    13:23

    Ərdoğan: Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidir

    Dünya
    13:23
    Foto

    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:23

    İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotik keçirən narkotacir həbs olunub

    Hadisə
    13:20

    "Səba"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti