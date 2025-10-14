KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2025
- 13:26
Şarm əş-Şeyxdə sülh sazişinin imzalanmasından bir gün sonra Qəzza zolağında İsrail hərbçilərinin atəş açması nəticəsində üç fələstinli öldürülüb.
"Report" "Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Şeciaya bölgəsində baş verib.
Məlumata görə, həmin şəxslər hərbçilərin yerləşdiyi əraziyə yaxınlaşıblar. Əsgərlər əvvəlcə xəbərdarlıq atəşi açıblar, fələstinlilər yaxınlaşmağa davam etdikdə isə onları öldürüblər.
