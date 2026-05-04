Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıb
Hadisə
- 04 may, 2026
- 11:53
Nəsimi rayonunda yerləşən özəl klinikaların birindən 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı L.Məmmədova müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, o, pul vəsaitini kassir kimi çalışdığı klinikadan müxtəlif vaxtlarda hissə-hissə talayıb.
Fakt üzrə araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
12:10
Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunubƏdəbiyyat
12:08
Foto
Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıbSağlamlıq
12:08
Bakıda 71 kiloqram tiryək aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıbHadisə
12:08
Foto
Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblarFərdi
12:04
Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edirXarici siyasət
12:02
Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdirXarici siyasət
12:01
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcəkMilli Məclis
11:55
Foto
Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıbİnfrastruktur
11:53