В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники
Происшествия
- 04 мая, 2026
- 12:13
В Насиминском районе Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5000 манатов из частной клиники.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, установлена и задержана 29-летняя Л.Мамедова, подозреваемая в совершении преступления.
В ходе расследования выяснилось, что она присваивала денежные средства из клиники, где работала кассиром, по частям в разное время.
Расследование по факту продолжается.
