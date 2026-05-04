В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

В Насиминском районе Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5000 манатов из частной клиники.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, установлена и задержана 29-летняя Л.Мамедова, подозреваемая в совершении преступления.

В ходе расследования выяснилось, что она присваивала денежные средства из клиники, где работала кассиром, по частям в разное время.

Расследование по факту продолжается.