Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi Zəfər parkını ziyarət edib
Xarici siyasət
- 04 may, 2026
- 11:42
Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi Martin Çunqonq və xanımı Stella Çunqonq Zəfər parkını ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, Baş katib və xanımı Zəfər abidəsinin önünə gül dəstəsi qoyublar.
Sonra qonaqlara Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi Zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə yaradılmış Zəfər parkı barədə ətraflı məlumat verilib.
