​СМИ: Три бельгийских авиаперевозчика прекратили полеты над Синаем

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Бельгийские чартерные авиакомпании Thomas Cook Airlines, Jetair и Jetairfly в качестве меры предосторожности временно прекратили полеты над Синайским полуостровом, где в субботу произошла авиакатастрофа. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате изменения маршрута время перелета в Египет увеличилось в среднем на 5-10 минут.

Jetairfly, вторая по величине авиакомпания Бельгии, объявила о приостановке полетов над Синайским полуостровом в воскресенье.

Напомним, крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла в субботу: лайнер Airbus А321, который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.