СМИ: Трамп заявил лидерам стран Европы о нежелании вводить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил лидерам ряда европейских стран, что не собирается вводить новые санкции против России,

Президент США Дональд Трамп накануне после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил лидерам ряда европейских стран, что не собирается вводить новые санкции против РФ.

Как передает Report, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

"Президент Украины Владимир Зеленский и пять других европейских лидеров присоединились к разговору с Трампом сразу после его беседы с Путиным (...) Трамп сказал, что Путин согласился на переговоры, подчеркнул, что США в них вовлечены не будут, и выступил против идеи вводить санкции в настоящее время, заявили два источника, участвовавших в разговоре, и третий источник, получивший информацию о нем", - информирует портал.

По информации Axios, в тот момент с Трампом общались лидеры ФРГ, Франции, Италии, Финляндии и глава Еврокомиссии. При этом европейские лидеры задали Трампу вопрос о возможности ввести санкции против РФ. Однако, отмечает портал, "Трамп сказал, что он не считает это хорошей идеей и подчеркнул: по его мнению, Путин хочет соглашения".

По словам источников, в ходе разговора европейские лидеры были удивлены заявлениям Трампа. Отмечается, что президент США подал итоги переговоров с Путиным как новое событие, однако, по словам издания, не похоже чтобы президент РФ Путин изменил свою позицию относительно конфликта.