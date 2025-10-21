СМИ: Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу Diddy

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения приговора скандально известному рэперу Шону Комбсу (известному как Diddy).

Как передает Report, об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.

В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин с целью занятия проституцией. После вынесения приговора рэпер обратился с просьбой о президентском помиловании.

"По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения приговора Diddy уже на этой неделе", - пишет TMZ.

По данным издания, президент пока не принял окончательного решения, и часть его советников выступает против такого шага. Однако, как отмечает источник, Трамп намерен поступить по собственному усмотрению.

Ранее, в июле, коллегия присяжных признала Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией. По каждому из них ему грозило до 10 лет лишения свободы. При этом присяжные оправдали музыканта по более тяжким обвинениям, включая торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.