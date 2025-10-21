Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    СМИ: Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу Diddy

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 08:56
    СМИ: Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу Diddy

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения приговора скандально известному рэперу Шону Комбсу (известному как Diddy).

    Как передает Report, об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.

    В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин с целью занятия проституцией. После вынесения приговора рэпер обратился с просьбой о президентском помиловании.

    "По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения приговора Diddy уже на этой неделе", - пишет TMZ.

    По данным издания, президент пока не принял окончательного решения, и часть его советников выступает против такого шага. Однако, как отмечает источник, Трамп намерен поступить по собственному усмотрению.

    Ранее, в июле, коллегия присяжных признала Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией. По каждому из них ему грозило до 10 лет лишения свободы. При этом присяжные оправдали музыканта по более тяжким обвинениям, включая торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

    рэпер P. Diddy США Дональд Трамп

    Последние новости

    09:09

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2025)

    Финансы
    08:56

    СМИ: Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу Diddy

    Другие страны
    08:51

    ЕБРР в сентябре увеличил операционные активы по проектам в Азербайджане

    Финансы
    08:42

    Фабрицио Романо сообщил имя нового тренера "Ноттингем Форест" после увольнения Постекоглу

    Футбол
    08:22

    CNN: Встреча глав МИД России и США отложена

    Другие страны
    08:15

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:56

    Генсек ООН посетит Вьетнам 24-25 октября

    Другие страны
    07:43

    Байден завершил курс терапии по лечению рака

    Другие страны
    07:12

    Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

    Другие страны
    Лента новостей