СМИ: Трамп распорядился прекратить попытки урегулирования отношений с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times.

По ее сведениям, переговоры с венесуэльскими властями, в том числе и с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, от США уже несколько месяцев вел посланник американского лидера по особым поручениям Ричард Гренелл. Вместе с тем на прошлой неделе Трамп отдал распоряжение Гренеллу прекратить все дипломатические контакты по данному направлению. В свою очередь глава Госдепартамента Марко Рубио, указывает The New York Times, пришел к выводу, что усилия Гренелла оказались бесполезными и приводили к путанице.

Как отмечает издание, подобное развитие событий открывает путь на усиление эскалации между двумя странами. Администрация Трампа, пишет газета, уже выработала несколько планов ведения боевых действий в случае усиления напряженности, не исключено, что они подразумевают также операции по свержению правительства Мадуро.