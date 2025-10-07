СМИ: Трамп распорядился прекратить попытки урегулирования отношений с Венесуэлой

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 07 октября, 2025
    • 03:58
    Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times.

    По ее сведениям, переговоры с венесуэльскими властями, в том числе и с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, от США уже несколько месяцев вел посланник американского лидера по особым поручениям Ричард Гренелл. Вместе с тем на прошлой неделе Трамп отдал распоряжение Гренеллу прекратить все дипломатические контакты по данному направлению. В свою очередь глава Госдепартамента Марко Рубио, указывает The New York Times, пришел к выводу, что усилия Гренелла оказались бесполезными и приводили к путанице.

    Как отмечает издание, подобное развитие событий открывает путь на усиление эскалации между двумя странами. Администрация Трампа, пишет газета, уже выработала несколько планов ведения боевых действий в случае усиления напряженности, не исключено, что они подразумевают также операции по свержению правительства Мадуро.

