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СМИ: Трамп продолжит предвыборную кампанию, несмотря на второе покушение

СМИ: Трамп продолжит предвыборную кампанию, несмотря на второе покушение Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен участвовать во всех запланированных мероприятиях своей предвыборной кампании на этой неделе, несмотря на недавнюю попытку покушения.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 20:56
СМИ: Трамп продолжит предвыборную кампанию, несмотря на второе покушение

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен участвовать во всех запланированных мероприятиях своей предвыборной кампании на этой неделе, несмотря на недавнюю попытку покушения.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомые с графиком кандидата.

Согласно информации, Трамп, несмотря на предполагаемую угрозу его жизни, не собирается отменять или переносить ни одно из запланированных событий, продолжая активное участие в предвыборной гонке.

Напомним, что вчера произошла стрельба около гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич (штат Флорида), в котором находился Дональд Трамп. Инцидент расценили как очередную попытку покушения на кандидата в президенты США. Подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут был задержан.

По данным CNN, сегодня суд в США предъявил Руту обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу уточнил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался спрятаться злоумышленник, были обнаружены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера.

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