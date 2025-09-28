Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    СМИ: Трамп предложил гибкие пошлины на электронику с привязкой к чипам

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 18:54
    СМИ: Трамп предложил гибкие пошлины на электронику с привязкой к чипам

    Администрация Дональда Трампа может ввести пошлины на иностранные электронные устройства в зависимости от количества чипов в каждом из них.

    Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на три неназванных источника.

    Таким образом американский президент хочет стимулировать компании перенести производство в США.

    Согласно имеющемуся, но еще не окончательному плану Министерство торговли США введет импортную пошлину пропорционально доле оценочной стоимости содержания микросхем в конкретном продукте. Опрошенные агентством эксперты полагают, что такими пошлинами могут обложить самые разные устройства - от ноутбуков до электрических зубных щеток, что может повысить инфляцию в стране.

    Министерство торговли США не комментирует эти сообщения. При этом официальный представитель Белого дома Каш Десаи заявил, что "Америка не может полагаться на импорт полупроводниковой продукции, которая необходима для нашей национальной и экономической безопасности". "Администрация Трампа реализует тонкий, многогранный подход к возвращению критически важных производств в Соединенные Штаты, используя тарифы, снижение налогов, дерегулирование и диверсификацию источников энергии", - отметил чиновник.

