Дэниел Фрид: Трамп после прихода к власти пытался отменить санкции в отношении России

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп практически сразу после прихода к власти поручил Госдепартаменту проработать предложения о снятии экономических санкций с России и других шагах по нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Как сообщает Report cо ссылкой на Yahoo News, об этом заявил ветеран дипломатической службы Дэниел Фрид, который до отставки в феврале текущего года курировал в Госдепе США вопросы санкционной политики.

По его словам, этим действиям Трампа пытались воспрепятствовать сотрудники Госдепартамента при администрации Обамы, которые на тот момент еще там работали.

"В Белом доме серьезно рассматривали вопрос об односторонней отмене санкций", - подчеркнул он.

Фрид отметил, что в течение первых недель работы новой администрации он получил несколько "панических" телефонных звонков от должностных лиц, которые буквально умоляли его предпринять что-либо, чтобы помешать смягчению санкционного давления на Россию.