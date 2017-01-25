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    СМИ: Трамп подпишет указы по ограничению иммиграции

    Подписание документов состоится в министерстве внутренней безопасности США

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп  25 января подпишет ряд указов, ограничивающих иммиграцию. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Подписание документов, как ожидается, состоится в министерстве внутренней безопасности США.

    Среди мер источники указывают ограничение на въезд в США беженцев, а также для граждан Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, уже имеющих визу. 

    Ранее Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.

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