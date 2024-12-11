СМИ: Трамп подпишет 25 указов в первый же день своего возвращения в Белый дом

СМИ: Трамп подпишет 25 указов в первый же день своего возвращения в Белый дом

Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп намерен подписать более 25 указов и распоряжений в первый день своего возвращения в Белый дом 20 января.

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Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп намерен подписать более 25 указов и распоряжений в первый день своего возвращения в Белый дом 20 января. Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "В первый день своего пребывания в должности 20 января Дональд Трамп планирует выпустить более 25 указов и распоряжений. Цель - кардинально изменить госполитику в сферах миграции, энергетики, образования и других областях. По данным двух источников, Трамп заявил своей команде о том, что хочет произвести "фурор" своими указами в первый же день", - говорится в материале. В области ужесточения миграционной политики планируется расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой, а также отправка дополнительных военных на южную границу. Кроме того, планируется увеличить добычу нефти и газа, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram