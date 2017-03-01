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    СМИ: Трамп перенес визит в Великобританию из-за опасения акций протеста

    Президент США и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласились отложить визит до осени

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/  Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию перенесен с июня на октябрь,  сообщает Report со ссылкой на  британскую газету The Sun.

    По ее информации, основной причиной изменения планов стали опасения главы американской администрации, что его поездка в Великобританию  будет сопровождаться акциями протеста.

    "Президент США и британский премьер-министр Тереза Мэй согласились отложить визит до осени, пока утихнет полемика относительно попытки Трампа ввести запрет на въезд на территорию США граждан семи мусульманских стран", - говорится в статье. 

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