СМИ: Трамп отказался предоставить Тайваню военную помощь на $400 млн
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 05:22
Президент США Дональд Трамп не одобрил поставки военной помощи Тайваню на сумму порядка $400 млн, поскольку стремится заключить торговое соглашение с КНР.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Администрация Трампа в целом стремится смягчить отношения с Пекином, отмечает издание. Кроме того, как показала ситуация с поставками оружия Украине, США не готовы предоставлять помощь безвозмездно.
Представитель Белого дома уточнил, что решение об отказе от военных поставок Тайваню "не является окончательным" и может быть пересмотрено.
