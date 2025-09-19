Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    СМИ: Трамп отказался предоставить Тайваню военную помощь на $400 млн

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 05:22
    Президент США Дональд Трамп не одобрил поставки военной помощи Тайваню на сумму порядка $400 млн, поскольку стремится заключить торговое соглашение с КНР.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    Администрация Трампа в целом стремится смягчить отношения с Пекином, отмечает издание. Кроме того, как показала ситуация с поставками оружия Украине, США не готовы предоставлять помощь безвозмездно.

    Представитель Белого дома уточнил, что решение об отказе от военных поставок Тайваню "не является окончательным" и может быть пересмотрено.

    Tramp Tayvana 400 milyon dollarlıq hərbi yardım göstərməkdən imtina edib

