Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО - ОБНОВЛЕНО
- 16 сентября, 2025
- 21:51
Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву по 500 миллионов долларов за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"(Заместитель главы Пентагона – ред.) Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List", - говорится в сообщении агентства.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине.
Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.
В июле Трамп заявил, что США и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: новые поставки американских вооружений, по его словам, будут оплачиваться государствами ЕС.