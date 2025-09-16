Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО - ОБНОВЛЕНО

Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву по 500 миллионов долларов за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"(Заместитель главы Пентагона – ред.) Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List", - говорится в сообщении агентства.

В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.

21:05

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

В июле Трамп заявил, что США и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: новые поставки американских вооружений, по его словам, будут оплачиваться государствами ЕС.