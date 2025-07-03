СМИ: Трамп на следующей неделе проведет саммит с лидерами стран Африки

Первый с момента возвращения в Белый дом президента США Дональда Трампа саммит с главами африканских стран пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
Как передает Report, об этом сообщил портал
По их сведениям, в американскую столицу прибудут лидеры Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании, Сенегала. Вашингтон планирует обсудить на саммите сотрудничество со странами Западной Африки в сфере полезных ископаемых, а также вопросы региональной безопасности.
Кроме того, на осень запланирован более масштабный саммит США - Африка, отмечает Semafor. Как ожидается, он состоится в сентябре в Нью-Йорке.