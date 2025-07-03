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СМИ: Трамп на следующей неделе проведет саммит с лидерами стран Африки

СМИ: Трамп на следующей неделе проведет саммит с лидерами стран Африки Первый с момента возвращения в Белый дом президента США Дональда Трампа саммит с главами африканских стран пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
Другие страны
3 июля 2025 г. 01:50
СМИ: Трамп на следующей неделе проведет саммит с лидерами стран Африки

Первый с момента возвращения в Белый дом президента США Дональда Трампа саммит с главами африканских стран пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Как передает Report, об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

По их сведениям, в американскую столицу прибудут лидеры Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании, Сенегала. Вашингтон планирует обсудить на саммите сотрудничество со странами Западной Африки в сфере полезных ископаемых, а также вопросы региональной безопасности.

Кроме того, на осень запланирован более масштабный саммит США - Африка, отмечает Semafor. Как ожидается, он состоится в сентябре в Нью-Йорке.

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