    СМИ: Трамп может посетить Израиль

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 17:32
    СМИ: Трамп может посетить Израиль

    Израиль готовится к возможному визиту президента США Дональда Трампа в страну в случае подписания соглашения по сектору Газа, предусматривающего освобождение заложников.

    Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на собственные источники.

    "Трамп захочет посетить регион, чтобы отпраздновать важное достижение – окончание войны и освобождение заложников в секторе Газа. В настоящее время все зависит от результатов переговоров в Шарм-эль-Шейхе (Египет), но перспективы обнадеживают", - сообщает источник.

    Ранее, Белый дом готовился к возможному визиту Трампа в Израиль параллельно с визитом в Великобританию в середине прошлого месяца. Однако вскоре визит был снят с повестки дня.

    KİV: Tramp İsrailə səfər edə bilər

