СМИ: Трамп может посетить Израиль

Израиль готовится к возможному визиту президента США Дональда Трампа в страну в случае подписания соглашения по сектору Газа, предусматривающего освобождение заложников.

Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на собственные источники.

"Трамп захочет посетить регион, чтобы отпраздновать важное достижение – окончание войны и освобождение заложников в секторе Газа. В настоящее время все зависит от результатов переговоров в Шарм-эль-Шейхе (Египет), но перспективы обнадеживают", - сообщает источник.

Ранее, Белый дом готовился к возможному визиту Трампа в Израиль параллельно с визитом в Великобританию в середине прошлого месяца. Однако вскоре визит был снят с повестки дня.