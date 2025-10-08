СМИ: Трамп может посетить Израиль
- 08 октября, 2025
- 17:32
Израиль готовится к возможному визиту президента США Дональда Трампа в страну в случае подписания соглашения по сектору Газа, предусматривающего освобождение заложников.
Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на собственные источники.
"Трамп захочет посетить регион, чтобы отпраздновать важное достижение – окончание войны и освобождение заложников в секторе Газа. В настоящее время все зависит от результатов переговоров в Шарм-эль-Шейхе (Египет), но перспективы обнадеживают", - сообщает источник.
Ранее, Белый дом готовился к возможному визиту Трампа в Израиль параллельно с визитом в Великобританию в середине прошлого месяца. Однако вскоре визит был снят с повестки дня.
