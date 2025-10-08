İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    KİV: Tramp İsrailə səfər edə bilər

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 17:35
    İsrail ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağı üzrə girovların azad edilməsini nəzərdə tutan sazişin imzalanması halında ölkəyə mümkün səfərinə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    "Tramp müharibənin sona çatmasını və Qəzza zolağında girovların azad edilməsini qeyd etmək üçün regiona səfər etmək istəyəcək. Hazırda hər şey Şarm əl-Şeyx (Misir) danışıqlarının nəticələrindən asılıdır, lakin perspektivlər ümidvericidir", - mənbə bildirib.

    İsrail Donald Tramp Qəzza zolağı ABŞ
    СМИ: Трамп может посетить Израиль
    Media: Trump may visit Israel

