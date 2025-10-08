KİV: Tramp İsrailə səfər edə bilər
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2025
- 17:35
İsrail ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağı üzrə girovların azad edilməsini nəzərdə tutan sazişin imzalanması halında ölkəyə mümkün səfərinə hazırlaşır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
"Tramp müharibənin sona çatmasını və Qəzza zolağında girovların azad edilməsini qeyd etmək üçün regiona səfər etmək istəyəcək. Hazırda hər şey Şarm əl-Şeyx (Misir) danışıqlarının nəticələrindən asılıdır, lakin perspektivlər ümidvericidir", - mənbə bildirib.
