СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США

Американский президент Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, кардинально сокращая численность сотрудников его аппарата.

Американский президент Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, кардинально сокращая численность сотрудников его аппарата.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios , отметивший, что значительная часть функций СНБ передается Госдепартаменту и Пентагону.

Ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, Axios подчеркивает, что Трамп и Рубио рассматривают такую реорганизацию как часть борьбы с "глубинным государством" (deep state). Deep state - это теневые группы серьезного влияния на политические и экономические процессы в США в структурах американского федерального правительства. Республиканец Трамп обещал еще в период первого пребывания на посту президента США бороться с этим бюрократическим явлением, которое в значительной степени саботировало его курс, но успеха не добился. "СНБ - это пик "глубинного государства". Речь идет о борьбе Марко против "глубинного государства". Мы потрошим "глубинное государство", - сказал упомянутый представитель Белого дома. По его словам, численность аппарата СНБ будет сокращена примерно вдвое. В настоящее время в него входят 350 сотрудников.

В публикации также отмечается, что Трамп хочет, чтобы Рубио "как можно дольше" оставался временно исполняющим обязанности его помощника по национальной безопасности. Рубио совмещает посты главы внешнеполитического ведомства и помощника президента по нацбезопасности с начала мая. Произошло это после того, как Трамп 1 мая освободил от должности своего помощника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Заместителями помощника главы государства по нацбезопасности будут Энди Баркер и Роберт Гэбриэл. Первый до настоящего времени являлся помощником по национальной безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнса, второй - советником Трампа по политическим вопросам.

По свидетельству Axios, Трамп и Рубио отказываются от принципа "снизу вверх" применительно к межведомственной координации действий в администрации США. Такой подход "не работает" и будет отброшен, заявил представитель Белого дома. Кроме того, в статье цитируется чиновник администрации высокого ранга, который пояснил, что разветвленный аппарат СНБ и процесс согласования "снизу вверх" могли требоваться при прежних президентах в тех случаях, когда между основными ведомствами имелись резкие разногласия, шли бюрократические войны за влияние. Сейчас такого нет, утверждал этот источник. Как он заверил, ключевые министры Трампа хорошо ладят между собой, знают, что их задача - "исполнять волю президента", а не формировать и проводить собственную повестку дня, и способны координировать действия по принципу "сверху вниз".

СНБ будет выполнять координационно-консультативные функции, а не заниматься реализацией намеченного политического курса, пишет Axios.