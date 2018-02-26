СМИ: Трамп хочет назначить своего пилота на пост главы авиауправления США

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего личного пилота Джона Данкина на должность руководителя Федерального управления гражданской авиации США (FAA), передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Американское издание The Huffington Post пишет, что Д.Данкин работал на президента с момента его избрания.

"Джон Данкин - не просто пилот. Он управлял авиакомпаниями и корпоративными отделами рейсов, сертифицированными авиакомпаниями с момента их запуска в соответствии с правилами FAA и курировал воздушный флот президентской кампании Trump", - рассказал источник в Белом доме.

По данным издания, Трамп называл своего пилота экспертом, который "знает, что происходит".