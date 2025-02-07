СМИ: Трамп готовится ввести зеркальные пошлины на импорт в США

Президент США Дональд Трамп сообщил республиканским законодателям о планах объявить о введении зеркальных пошлин для ряда стран уже сегодня.

Президент США Дональд Трамп сообщил республиканским законодателям о планах объявить о введении зеркальных пошлин для ряда стран уже сегодня.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Тем самым Трамп намерен выполнить предвыборные обещания установить пошлины на американский импорт, равные ставкам, которые торговые партнеры применяют к американскому экспорту.

Пока неясно, о каких именно странах идет речь. Белый дом не прокомментировал данную информацию.

Сообщается, что Трамп рассказал республиканцам о своих планах во время обсуждения бюджета в Белом доме в четверг.

В субботу Трамп объявил, что вводит 25-процентные пошлины для Канады и Мексики, но отложил их после негативной реакции инвесторов.