Другие страны
13 августа 2025 г. 23:33
СМИ: Трамп готовится предложить РФ добычу минералов на Аляске

Американский лидер Дональд Трамп готовится представить президенту России Владимиру Путину во время предстоящего саммита в Анкоридже разработку редкоземельных минералов на Аляске в обмен на прекращение войны в Украине.

Как передает Report, об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Другое предложение Трампа, по данным издания, предполагает снятие запрета на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в России самолетов гражданской авиации. Отмечается, что подобная сделка может стать очень выгодной для американского концерна Boeing.

Предложения включают предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией.

Отмечается, что министр финансов США Скотт Бессент изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа в крупнейшем городе американского штата Аляска - Анкоридже. Целью встречи является обсуждение возможностей завершения российско-украинского конфликта.

Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp Rusiyaya Alyaskada faydalı qazıntıların çıxarılmasını təklif etməyə hazırlaşır

Последние новости

