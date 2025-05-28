СМИ: Трамп еще не определился с вопросом санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о том, введут ли Соединенные Штаты дополнительные ограничительные меры в отношении России.

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о том, введут ли Соединенные Штаты дополнительные ограничительные меры в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета Politico.

"Трампу еще предстоит решить, вводить ли дополнительные санкции против Москвы", - пишет издание, ссылаясь на четырех американских официальных лиц.

При этом один из них отметил, что российские власти "приближаются к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп им предложил".

Вице-председатель организации America First Policy Institute Фред Флейц заявил изданию, что через 4-6 недель Трамп может выйти из переговоров по урегулированию украинского вопроса и ввести жесткие меры в отношении РФ.