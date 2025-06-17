СМИ: Трамп допускает удары США по ядерным объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения к войне между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения к войне между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

"По словам должностных лиц США, Трамп серьезно рассматривает возможность вступления в войну и нанесения США удара по ядерным объектам Ирана, особенно по подземному объекту по обогащению урана в Фордо", - отмечается в публикации.

По сведениям портала, Трамп может принять решения, касающиеся Ирана, по итогам совещания с помощниками, отвечающими за сферу национальной безопасности. Оно проходит в Ситуационной комнате Белого дома. Это защищенное помещение для проведения закрытых совещаний.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.