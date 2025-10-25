СМИ: Toyota планирует поставлять свои автомобили из США в Японию
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 07:43
Японский концерн Toyota Motor изучает возможность импорта своих автомобилей, собранных на территории США.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.
По его данным, эти планы могут быть доведены до сведения американской стороны в ходе визита президента США Дональда Трампа в Японию, который пройдет 27-29 октября. Как поясняет агентство, цель - попытка устранить дисбаланс в торговле двух стран, недовольство которым неоднократно высказывал Трамп. Япония ежегодно экспортирует порядка 500 тыс. автомобилей на американский рынок. Однако производимые в США модели Toyota не поставляются в страну.
