İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    KİV: "Toyota" öz avtomobillərini ABŞ-dən Yaponiyaya göndərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 08:47
    KİV: Toyota öz avtomobillərini ABŞ-dən Yaponiyaya göndərməyi planlaşdırır

    Yaponiyanın avtomobil istehsalçısı "Toyota Motor" ABŞ-da yığılmış avtomobillərini idxal etmək imkanlarını araşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Kyodo" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu planlar ABŞ Prezidenti Donald Trampın Yaponiyaya oktyabrın 27-29-da baş tutacaq səfəri zamanı Amerika tərəfinə çatdırıla bilər.

    Agentlik bildirib ki, məqsəd Trampın dəfələrlə narazılığını ifadə etdiyi iki ölkə arasında ticarətdə balanssızlığı aradan qaldırmaq cəhdidir. Yaponiya hər il Amerika bazarına təxminən 500 000 avtomobil ixrac edir. Lakin ABŞ-də istehsal olunan "Toyota" modelləri ölkəyə tədarük edilmir.

    ABŞ “Toyota”
    СМИ: Toyota планирует поставлять свои автомобили из США в Японию

    Son xəbərlər

    09:22

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.10.2025)

    Maliyyə
    09:11

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    09:05

    Kiyev ballistik raketlərlə atəşə tutulub, uşaq bağçası dağılıb

    Digər ölkələr
    09:00

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Sabah"la, "Zirə" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:55

    Qazaxıstanda Respublika Günü və Suverenlik Bəyannaməsinin 35-ci ildönümü qeyd edilir

    Region
    08:52

    KİV: Neymar Avropadan heç bir təklif almayıb və MLS-ə keçə bilər

    Futbol
    08:47

    KİV: "Toyota" öz avtomobillərini ABŞ-dən Yaponiyaya göndərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:26

    Tramp Çin lideri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini və Tayvanı müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    08:19

    Tramp Asiya turu zamanı Kim Çen Inla görüşməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti