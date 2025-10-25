СМИ: Токсичная пена появилась на побережье Ченная в Индии

Токсичная пена покрыла побережье города Ченнай в Индии после муссонных дождей.

Как передает Report, об этом сообщила газета India Today со ссылкой на экспертов.

Уточняется, что пена образовалась в месте, где дождевая вода из городских каналов смешивалась с водой вблизи устья реки Адьяр в Паттинамбаккаме. По информации экспертов, это результат перемешивания тяжелых химикатов и фосфатов, особенно из отходов жизнедеятельности людей и неочищенной заводской воды, сбрасываемых в реку.

Пена на первый взгляд выглядит совершенно безвредно, но органы здравоохранения предупреждают, что долгое взаимодействие с ней может привести к тяжелым кожным заболеваниям.

Экологи, в свою очередь, обеспокоены ее воздействием на экосистему. Столь токсичное явление приведет к нарушению цикла размножения и отравлению морских обитателей.