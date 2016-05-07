СМИ: Террористы ИГ пытаются купить оружие в Чехии

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Террористические организации, включая "Исламское государство", пытаются купить оружие и боеприпасы в Чехии, действуя через посредников - проживающих в республике выходцев из государств Ближнего Востока и Африки, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Террористы ищут (возможность купить) оружие и в Чехии. Радикальные движения с Ближнего Востока или Африки в поисках оружия не избегают Праги. Они используют для этого своих соотечественников, длительное время проживающих в Чехии", - отмечает электронная версия чешской газеты Mladá fronta Dnes.

При этом, имеющие государственные лицензии на торговлю оружием чешские компании могут не знать, кто действительно является его покупателем и в какие руки оно может попасть.

Mladá fronta Dnes информировала, что в 2014 году чешские государственные органы только в Нигерию разрешили осуществить экспорт оружия, боеприпасов и военной техники на сумму 1,17 млрд. крон (около 50 миллионов долларов).