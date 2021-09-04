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СМИ: Теракт в Окленде совершил гражданин Шри-Ланки

СМИ: Теракт в Окленде совершил гражданин Шри-Ланки Террориста, совершившего в пятницу вооруженное нападение на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда, звали Ахмед Атхилл Мохамед Шамсудин.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 17:41

Террориста, совершившего в пятницу вооруженное нападение на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда, звали Ахмед Атхилл Мохамед Шамсудин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее информации, террорист был гражданином Шри-Ланки. Он прибыл в Новую Зеландию в октябре 2011 года по студенческой визе, в 2013 году получил статус беженца. Он привлекался к административной ответственности за свои экстремистские взгляды.

Вооруженное нападение на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда произошло в пятницу, 3 сентября, около 15:20 по местному времени. Прибывшие стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь, застрелив его на месте. Семь пострадавших в результате нападения были доставлены в больницу, трое в критическом состоянии. Ардерн заявила, что произошедшее нападение является террористическим актом.

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Версия на английском языке Media: Terror attack in Auckland committed by Sri Lanka national

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