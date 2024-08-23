СМИ: Найдено тело последнего пассажира затонувшей яхты Bayesian

Тело последнего пассажира потерпевшей крушение яхты Bayesian было найдено.

Найдено тело последнего пассажира потерпевшей крушение яхты Bayesian.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, тело предположительно принадлежит дочери британского предпринимателя Майка Линча, также погибшего в результате катастрофы.

Парусное судно Bayesian под флагом Великобритании, на борту которого находились 22 человека (12 гостей и 10 членов экипажа), затонуло утром 19 августа недалеко от Палермо. Предположительно, это произошло из-за урагана. Береговой охране удалось спасти 15 пассажиров, в том числе годовалого ребенка, которого доставили в больницу. Затонувшее судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.