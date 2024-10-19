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СМИ: Тело главы ХАМАС могут обменять на удерживаемых в Газе израильских заложников

СМИ: Тело главы ХАМАС могут обменять на удерживаемых в Газе израильских заложников Израиль может использовать тело главы группировки ХАМАС Яхьи Синвара в качестве «разменной монеты» в переговорах об освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Другие страны
19 октября 2024 г. 17:23
СМИ: Тело главы ХАМАС могут обменять на удерживаемых в Газе израильских заложников

Израиль может использовать тело главы группировки ХАМАС Яхьи Синвара в качестве «разменной монеты» в переговорах об освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал CNN.

Телеканал со ссылкой на источники в Израиле сообщил, что возвращение заложников может стать единственным способом для ХАМАС вернуть тело лидера движения.

По словам источников, освобождение пленных скорее всего станет приоритетом для израильских властей при решении вопроса о том, как использовать тело Яхьи Синвара.

"Сейчас в стране обдумывают, как оказать давление на ХАМАС, чтобы они отпустили заложников. Если ХАМАС хочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо", - сказал дипломатический источник CNN.

В то же время он отметил, что возвращение тела при любых обстоятельствах может привести к сплочению оставшихся членов ХАМАС.

Израиль объявил о ликвидации Яхьи Синвара 17 октября, на следующий день ХАМАС подтвердил гибель своего лидера.

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Версия на английском языке Hamas leader's body could be ‘bargaining chip’ for Israeli hostages held in Gaza, Israeli sources say

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