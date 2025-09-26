Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    СМИ: Таможенные пошлины на лекарства не затронут торговых партнеров США

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 22:06
    СМИ: Таможенные пошлины на лекарства не затронут торговых партнеров США

    Пошлины США в отношении фармацевтической продукции не будут распространяться на торговых партнеров Вашингтона.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Как пишет агентство, таможенные пошлины не будут применены к странам, с которыми уже заключены торговые соглашения.

