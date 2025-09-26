KİV: Dərmanlara tətbiq olunan gömrük rüsumları ABŞ-nin tərəfdaşlarına təsir etməyəcək
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 22:58
ABŞ-nin əczaçılıq məhsullarına tətbiq etdiyi tariflər Vaşinqtonun ticarət tərəfdaşlarına şamil edilməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Ağ Ev nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, artıq ticarət müqaviləsi bağlanmış ölkələrə gömrük rüsumları tətbiq edilməyəcək.
Son xəbərlər
23:44
ABŞ Sahil Mühafizəsi 220 milyon dollardan çox dəyəri olan kokain ələ keçiribDigər ölkələr
23:33
Avropa Şurasının Baş katibi: Prezident İlham Əliyevlə görüşümüz çox uğurlu keçdi - EKSKLÜZİVXarici siyasət
23:18
Foto
Video
Xaçmazda avtomobilin çaya aşması nəticəsində xəsarət alanların adları bəlli olub - YENİLƏNİBHadisə
22:58
KİV: Dərmanlara tətbiq olunan gömrük rüsumları ABŞ-nin tərəfdaşlarına təsir etməyəcəkDigər ölkələr
22:44
"Reuters": ABŞ Hindistanın Rusiya neftini almağı dayandırmasını ticarət sazişi üçün əsas şərt hesab edirDigər ölkələr
22:29
Yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı 9 idmançı təmsil edəcəkFərdi
22:24
BMT Putinin silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı təklifini dəstəkləyibDigər ölkələr
22:18
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklərFərdi
22:16
Foto